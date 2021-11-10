Мэр Чернигова Владислав Атрошенко резко раскритиковал евроатлантический курс Украины и НАТО в целом. По мнению городского главы Альянс еще никого не защитил.

Об этом Атрошенко заявил во время заседания городского совета.

"Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно было доказано. Это, условно говоря, клуб.

Кого он защитил в последнее время? Когда на кого-то нападали или Америка, или Россия, то кого защитило НАТО? Никого! НАТО бомбило Югославию - говорила, что демократию несёт. Это так несут демократию?", - возмущался Атрошенко на сессии горсовета.

Кроме того, он заявил, что НАТО никак не помогло Украине во время войны на Донбассе.

Напомним, в 2017 году Атрошенко заявил, что украинцы, у которых нет хотя бы троих детей, должны считаться "больными, какими-то не такими, и вообще не украинцами".

Также сообщалось, что однажды во время сессии городского совета Атрошенко заговорил на жаргоне и сказал, что "если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором".