В Минобороны РФ заявили, что к южным российским границам в Черном море приближались американские стратегические бомбардировщики. Они подлетели на расстояние около 100 километров.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Самолеты были замечены 6 ноября.

"С целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем совершили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США примерно в 100 км от государственной границы РФ", - сказали в Минобороны.

И добавили, что в регион также прибыли корабли ВМС США для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.

"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорят российские военные.

В ведомстве заявили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.

"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявили в Минобороны РФ.

Как писала "Страна", прошлой осенью Украину впервые облетели бомбардировщики ВВС США в рамках отработки ядерного удара по Крыму и России.

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