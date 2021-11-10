Россия засекла над Черным морем бомбардировщики США и связала их появление с подготовкой Киевом войны
В Минобороны РФ заявили, что к южным российским границам в Черном море приближались американские стратегические бомбардировщики. Они подлетели на расстояние около 100 километров.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Самолеты были замечены 6 ноября.
"С целью совершенствования способов применения стратегической бомбардировочной авиации над Черным морем совершили полеты два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США примерно в 100 км от государственной границы РФ", - сказали в Минобороны.
И добавили, что в регион также прибыли корабли ВМС США для участия в проводимом объединенным командованием вооруженных сил США в Европе многонациональном учении.
"С учетом того, что в учении помимо американских ВМС планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - говорят российские военные.
В ведомстве заявили, что в настоящее время эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall - в юго-западной части Черного моря.
"Российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение и отслеживают обстановку", - заявили в Минобороны РФ.
Как писала "Страна", прошлой осенью Украину впервые облетели бомбардировщики ВВС США в рамках отработки ядерного удара по Крыму и России.
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