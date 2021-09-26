Три российских истребителя Су-35С встретили бомбардировщик В-52Н ВВС США в небе над Тихим океаном
Сегодня, 26 сентября, три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США - он приближался к российским границам в Тихом океане.
Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"С целью классификации и сопровождения иностранного самолета в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", — пишут в сообщении.
Помимо этого, в Минобороны уточнили, что после того, как американский самолет удалился от границы воздушного пространства РФ, экипажи российских истребителей вернулись на аэродромы.
Так, полет Су-35С был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы РФ, а также опасных сближений самолетов в воздухе не допущено", — сказали в Минобороны.
Ранее мы писали о том, что весной военно-воздушные силы США вместе с пятью союзниками по НАТО провели учения над Черным и Эгейским морями.
Помимо этого, ВВС США сообщили о выведении из боевого состава 17 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Причиной такого решения стал износ техники.