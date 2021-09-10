Вчера, 9 сентября, в США снова произошло чрезвычайное происшествие, связанное с применением огнестрельного оружия. Примечательно, что перестрелка вспыхнула не на городских улицах, а на режимном объекте, на военной базе ВВС США.

После начала стрельбы командование базы Военно-воздушных сил США Райт-Паттерсон (расположена в окрестностях города Дейтон, штат Огайо - Ред.) экстренно объявило боевую тревогу. Доступ на территорию базы, к летным полям и казармам был полностью закрыт. Все здания были временно переведены на автономный режим самообеспечения жизнедеятельности.

Об этом сообщила в сети пресс-служба 88-го авиакрыла этой базы.

"Около 21:25 (04:25 по киевскому времени, учитываем разницу в часовых поясах - Ред.) экстренные службы отреагировали на сообщение о стрелявшем в зоне "А" Национального авиакосмического разведывательного центра на базе Райт-Паттерсон. Службы безопасности проверяют здание. База находится в закрытом режиме", - заявили военные.

Между тем к базе ВВС США оперативно подтянулись съемочные группы американских телеканалов, которые выдавали в эфир сообщения о том, что на территории базы по громкоговорителю постоянно повторяется одно и то же сообщение, что на территории введен "закрытый режим".

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября этого года на улицах Вашингтона вспыхнула стрельба. Погибли три человека, еще трое были ранены.

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