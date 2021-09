В результате стрельбы в северо-западной части американской столицы погибли три человека. Еще столько же получили ранения и были отправлены в больницу. Об этом сообщает департамент полиции округа Колумбия в Twitter.

Так, правоохранители подтвердили стрельбу в 600-м квартале по улице Лонгфелло-стрит. Инцидент произошел вечером, 4 сентября около 19:30 по местному времени. Три человека убиты, еще столько же получили ранения и были госпитализированы с незначительными травмами.

Полиция также сообщила, что за помощь в раскрытии каждого из убийств предлагает жителям по 25 тысяч долларов.

Details from live:

• Confirmed shooting in 600 block of Longfellow Street, NW around 7:30pm

• 3 victims have been pronounced dead and 3 victims are suffering from non-life threatening injuries.



If you have ANY about info about the vehicle below, call 202-727-9099/text 50411 pic.twitter.com/nuWojByt12