В результате стрельбы в северо-западной части американской столицы погибли три человека. Еще столько же получили ранения и были отправлены в больницу. Об этом сообщает департамент полиции округа Колумбия в Twitter.

Так, правоохранители подтвердили стрельбу в 600-м квартале по улице Лонгфелло-стрит. Инцидент произошел вечером, 4 сентября около 19:30 по местному времени. Три человека убиты, еще столько же получили ранения и были госпитализированы с незначительными травмами.

Полиция также сообщила, что за помощь в раскрытии каждого из убийств предлагает жителям по 25 тысяч долларов.

Details from live:

• Confirmed shooting in 600 block of Longfellow Street, NW around 7:30pm

• 3 victims have been pronounced dead and 3 victims are suffering from non-life threatening injuries.



If you have ANY about info about the vehicle below, call 202-727-9099/text 50411 pic.twitter.com/nuWojByt12 — DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021

В то же время руководитель управления полиции Роберт Конти заявил, что неизвестные сперва устроили стрельбу по людям из машины, а потом скрылись.

"Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия. Мы знаем, что эта проблема не является уникальной для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе", - сказал он.

Напомним, в американском городе Сан-Рафел штат Калифорния произошла стрельба на концерте рэп-музыки. В результате трагического инцидента два человека погибли, а еще четверых пришлось срочно госпитализировать с огнестрельными ранениями.