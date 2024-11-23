Быстрое истощение запасов газа в хранилищах и надвигающиеся перебои с поставками из РФ создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Эскалация напряженности в Украине способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%. Хотя уровень цен все еще намного ниже рекордных показателей 2022 года - он достаточно высок, чтобы усугубить кризис стоимости жизни для домохозяйств и усилить конкурентное давление на испытывающих трудности производителей.

Газовые хранилища в этом году быстро истощаются после того, как морозы увеличили спрос на отопление, а ветровой [штиль] потребовал большего использования газа для производства электроэнергии.

Напряженная ситуация на рынке отражает трудности, с которыми сталкивается континент, пытаясь полностью отвязаться от российского ископаемого топлива. Ситуация может ухудшиться. Поставки газа, которые помогли восполнить запасы в 2024 году, не будут осуществляться в следующем году - и это еще больше усилит давление на цены.

"У нас все еще есть проблемы с поставками газа", - сказал главный исполнительный директор RWE AG (энергетическая компания в Германии – Ред.) Маркус Креббер, на конференции накануне.

Отдельным фактором, порождающим тревожные ожидания на европейском энергорынке, стало введение США санкций против Газпромбанка, последнего крупного банка РФ, освобожденного от санкций и осуществляющего платежи за российский газ.

Санкции направлены на сокращение доходов Кремля от экспорта энергоносителей, но они также увеличивают риск прекращения поставок природного газа, который все еще поступает в несколько стран Центральной Европы.

Хотя Европа и сократила свою зависимость от России, потеря одного из последних оставшихся маршрутов трубопроводного газа окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту мировых цен, считают аналитики Energy Aspects.

Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину, когда срок действия транзитного соглашения истечет в конце года. Санкции против "Газпромбанка" означают, что газ может перестать поступать раньше, и Венгрия предупреждает, что ее энергетическая безопасность находится под угрозой.

Нынешний рост цен на газ в Европе отражает возможную потерю части оставшихся потоков дешевого российского газа, задержки с дополнительными поставками сжиженного природного газа из США и холодную зиму.

Еще одним необычным признаком давления на систему является то, что цены на лето, когда газ должен быть достаточно дешевым, выше, чем на следующую зиму.

Это говорит о том, что стоимость энергии будет оставаться более высокой в течение длительного времени, и чем ниже будет уровень запасов в хранилищах этой зимой, тем сложнее станет задача пополнения резервов, пишет издание.

Напомним, Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные за полтора года 840 миллионов евро.