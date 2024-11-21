Западные страны заключают все больше сделок с Азербайджаном о поставках газа, что может принести выгоду России.

Об этом пишет Politico.

Чтобы увеличить свой экспорт в Европу, Баку резко увеличил импорт топлива из России. Некоторые эксперты подозревают, что Азербайджан просто перепродает российский газ, но Баку заверяет, что это не так.

Сейчас Баку поставляет почти миллиард кубометров топлива в Европу. Госкомпания SOCAR планирует увеличить годовую добычу с 37 млрд куб. м до 49 миллиардов к 2033 году. У "Газпрома" он закупает не менее миллиарда.

Поставки могут еще увеличиться, так как Баку обсуждает транспортировку газа через Украину в Центральную Европу, когда в конце года закончится действующий контракт о транзите российского газа.

"Это креативное решение - лишь тонкая маска для неудобной правды: по сути, Азербайджан будет отмывать российский газ для Европы", - пишет Politico.

Напомним, Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные за полтора года 840 миллионов евро. Лидерами по закупкам стали Италия и Венгрия.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину.