Основной покупатель газа в Словакии компания SPP подписала краткосрочный пилотный контракт на закупку природного газа из Азербайджана и рассмотрит возможность заключения более долгосрочной сделки, поскольку готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сделка между Москвой и Киевом по экспорту российского газа через Украину в Европу истекает в конце года, что вынуждает SPP и других в Европейском союзе искать альтернативные источники, включая Азербайджан, сказано в материале.

Россия заявила, что готова продолжать поставлять газ через Украину, несмотря на войну, в то время как Киев отказался вести переговоры с Москвой по экспорту газа.

SPP заявила, что у нее есть диверсифицированные контракты на закупку газа с BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE. У Словакии есть диверсифицированные транзитные маршруты поставок на случай остановки трубопровода, проходящего через Украину. Они включают трубопровод из Германии, проходящий через Чешскую Республику. Кроме того, у SPP есть запас, способный покрыть до 150% объема потребления своих клиентов в качестве подушки безопасности.

"В связи с высоким риском прекращения поставок газа по восточному трубопроводу мы принимаем меры, чтобы гарантировать в любой ситуации надежные поставки газа нашим клиентам, от крупных промышленных потребителей до домохозяйств", — сказал генеральный директор SPP Войтех Ференц.

В компании добавили, что примут больше мер для обеспечения безопасности поставок, если потоки через Украину будут остановлены, но это обойдется дороже.

"Если компания потеряет российские поставки и закупит весь необходимый объем у другого источника и физически переправит его в Словакию, это обойдется ей как минимум на 140 миллионов евро дороже", — отметили в SPP.

В сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина, Евросоюз и Россия обратились с просьбой помочь сохранить транзит российского газа по территории Украины.

А в октябре СМИ писали, что Украина выдвинула Азербайджану и Словакии условие продолжения транзита газа через свою территорию: они должны договориться с Москвой о недопустимости обстрелов объектов газотранспортной системы.