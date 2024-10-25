Глава Кремля Владимир Путин дал понять, что поставок российского газа через Украину в следующем году может не быть.

Об этом российский политик сказал в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину.

Путин заявил, что бронировать мощности для поставок газа из РФ через Украину в 2025 году надо было начинать в июле, срок уже пропущен. Согласно правилам работы европейской газовой отрасли, в июле должны были проводиться аукционы бронирования мощностей на следующий год. Однако украинский оператор не провел такой аукцион на свои мощности.

Также он добавил, что Киев, судя по всему, не собирается продлевать на 2025 год транзит российского газа.

Отметим, что Украина также заявляла об отказе продлевать транзитный контракт на 2025 год.

При этом Киев не отказывался транслировать через Россию азербайджанский газ, но, по данным прессы, на условиях отсутствия обстрелов газотранспортной системы.

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