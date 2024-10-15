Украина к зиме накопила в газохранилищах 12,2 млрд куб. м газа и 3,1 млн. тонн угля на складах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"Этого достаточно для прохождения зимы", - заявляет он.

Также он отметил, что все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают.

Ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко предупредил, что массированные ракетные атаки по энергетике могут возобновиться после старта отопительного сезона.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", – сказал Литвиненко на открытии выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве.

Напомним, в сентябре премьер спрогнозировал, что грядущая зима может быть самой тяжелой для Украины за время войны.

Война в Украине идет уже 965-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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