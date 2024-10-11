Отопительного сезона в Покровске Донецкой области, скорее всего, его не будет.

Такое заявление сделал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, его слова приводят соцсети администрации.

"Войска РФ выживают из города людей, бьют по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры, чтобы Покровская община была без отопления, без воды и электроснабжения. А впереди зима. Из-за отсутствия газа, воды и электричества под угрозой отопительный сезон и скорее всего, его не будет", - сказал Добряк.

Он призвал жителей общины эвакуироваться и предупредил, что оставшимся, вероятно, придется жить в нечеловеческих условиях.

"Враг приближается, бьет артиллерией по жилым домам. Это очень опасно. И может наступить такой момент, что будет просто некому разбирать завалы", - отметил чиновник.

По словам главы ГВА, сейчас в Покровске остаются чуть более 12 тысяч жителей, в том числе 70 детей. При этом эвакуация немного замедлилась. Раньше в день выезжали около тысячи человек, сейчас – до 300 человек.

Расстояние от Покровска до линии фронта составляет 8 км.

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