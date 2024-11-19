Лидируют Италия и Венгрия. Сколько газа на рекордную сумму закупила Европа у России перед зимой
Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные за полтора года 840 миллионов евро.
Это следует из данных Евростата.
Лидерами по закупкам стали:
- Италия (€315,5 млн - максимум с января 2023 года);
- Венгрия (€219,6 млн - максимум с января 2024 года);
- Греция (€166,9 млн - максимум с сентября 2023 года);
- Словакия (€125,5 млн - максимум в 2024 году).
Импорт СПГ из России стал самым большим с апреля 2024 года - 547,8 млн евро.
Главными импортерами стали:
- Франция (€215,7 млн);
- Бельгия (€130,5 млн);
- Нидерланды (€93,5 млн).
Напомним, в сентябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину.
Между тем на днях российская компания "Газпром" остановила поставку газа в Австрию. Сообщалось, что компания OMV (австрийский импортёр российского газа) через международный арбитраж отсудила у дочерней компании "Газпрома" 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки, заявив, что вычтет эту сумму из платежей за текущие поставки газа. После этого "Газпром" объявил, что приостанавливает поставки голубого топлива.