Евросоюз в сентябре закупил российского трубопроводного газа на максимальные за полтора года 840 миллионов евро.

Это следует из данных Евростата.

Лидерами по закупкам стали:

Италия (€315,5 млн - максимум с января 2023 года);

Венгрия (€219,6 млн - максимум с января 2024 года);

Греция (€166,9 млн - максимум с сентября 2023 года);

Словакия (€125,5 млн - максимум в 2024 году).

Импорт СПГ из России стал самым большим с апреля 2024 года - 547,8 млн евро.

Главными импортерами стали:

Франция (€215,7 млн);

Бельгия (€130,5 млн);

Нидерланды (€93,5 млн).

Напомним, в сентябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готов к отказу от российского природного газа, который идет транзитом через Украину.

Между тем на днях российская компания "Газпром" остановила поставку газа в Австрию. Сообщалось, что компания OMV (австрийский импортёр российского газа) через международный арбитраж отсудила у дочерней компании "Газпрома" 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки, заявив, что вычтет эту сумму из платежей за текущие поставки газа. После этого "Газпром" объявил, что приостанавливает поставки голубого топлива.