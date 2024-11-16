С сегодняшнего дня российская компания "Газпром" остановила поставку газа в Австрию.

Информацию об этом публикуют СМИ обеих стран.

На этой неделе компания OMV (австрийский импортёр российского газа) через международный арбитраж отсудила у дочерней компании "Газпрома" 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки, заявив, что вычтет эту сумму из платежей за текущие поставки газа. После этого "Газпром" объявил, что приостанавливает поставки голубого топлива.

Австрийские власти говорят, что запасов газа в стране хватит на всю зиму, а после его будут получать из других источников. Таким образом, в Евросоюзе теперь остаётся только одна страна, которая получает российский газ через трубопроводную систему Украины – Словакия (Венгрия качает газ через Турцию).

Подобный поворот событий уменьшает вероятность того, что удастся договориться о продолжении транзита российского газа через Украину в следующем году, после того как истечёт действующий контракт на транзит. Украина уже заявила, что продлевать его не будет. Но не исключала, что даст разрешение на транзит объёмов, выкупленных у РФ европейскими компаниями. Либо азербайджанского газа.

Переговоры по транзиту шли тяжело. А после того, как число покупателей российского газа на фоне прекращения поставок в Австрию ещё более уменьшилось, договориться будет труднее (так как уменьшилось и число заинтересованных стран в продлении транзита).

Если только в ближайшее время вдруг не закончится война в Украине с последующей перезагрузкой отношений между РФ и Европой.

Как мы сообщали, в австрийском правительстве видят огромный риск от прекращения поставок российского газа.

Ранее в Bloomberg писали, что остановка транзита газа через Украину станет шоком для Австрии и Словакии.