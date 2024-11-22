Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает правильным свое решение достроить газопровод "Северный поток - 2" даже после аннексии Крыма.

Об этом она заявила в интервью журналу Der Spiegel.

"Я рассматривала это как свою задачу - получить для немецкой экономики дешёвый газ. Мы видим, какие последствия имеют для нашей страны высокие цены на энергию. Для прекращения газовой торговли с Россией не было политического большинства и уж точно никакого согласия промышленности", - сказала экс-канцлер.

Она не считает, что строительство трубопровода позволило РФ финансировать войну против Украины.

"Россия начала войну, когда газ еще не поставлялся по "Северному потоку - 2". Сегодня другие страны наполняют военные кассы Путина. Так было бы и тогда, если бы мы разорвали все промышленные связи", – сказала политик.

Она также добавила, что считала СП-2 "политически целесообразным". И отметила, что имела дела с Владимиром Путиным, чтобы "позволить ему получить часть благосостояния" в условиях нового миропорядка после холодной войны. Меркель заверила, что "применяла все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая сейчас установилась".

На вопрос о том, должна ли Германия принимать участие в инициативах по мирным переговорам между Киевом и Москвой, Меркель ответила: "Когда наступит правильный момент, решение может приниматься не только одной Украиной. Если мы поддерживаем Украину из общих интересов, мы должны также совместно делать шаги по окончанию войны".

Ранее в мемуарах Меркель рассказала, почему блокировала вступление Украины в НАТО.

Между тем "Северный поток - 2" хочет купить один из спонсоров кампании Дональда Трампа, чтобы в том числе дать Вашингтону рычаги влияния на переговорах по Украине.