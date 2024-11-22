Один из спонсоров кампании избранного президента США Доналда Трампа хочет купить газопровод "Северный поток-2", чтобы, в том числе, дать Вашингтону рычаги влияния на переговорах по Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Заинтересованность высказал бизнесмен из Флориды Стивен Линч. Ожидается, что газопровод выставят на торги в рамках процедуры банкротства в Швейцарии. Текущая запланированная дата - январь 2025.

"Это уникальная возможность для американского и европейского контроля над поставками энергии в Европу до конца эпохи ископаемого топлива", - заявил Линч.

Он ожидает, что "Северный поток-2", оцененный в 11 млрд долларов, можно будет купить "за копейки".

Линч почти 20 лет работал в Москве и уже покупал российские активы со скидками.

В 2007 году он с группой инвесторов участвовал в фиктивном аукционе по продаже активов бывшего "ЮКОСа". Тогда возникли вопросы о его связях с российским правительством и потенциальном сговоре, пишет WSJ.

В 2022 году он получил лицензию минфина США для завершения сделки по покупке швейцарского филиала Сбербанка, когда материнская компания попала под американские санкции.

Напомним, в начале ноября Трамп в своем интервью заявил, что это он уничтожил газопровод "Северный поток - 2". Будучи президентом, он ввел санкции против судов, строящих газопровод, что замедлило его достройку.