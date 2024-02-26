Дания объявила, что прекращает расследование подрыва газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает местное издание VG.

Датская полиция отчиталась, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем Копенгаген приостанавливает расследование уголовного дела по факту взрывов.

Тем не менее, на данном этапе расследования власти уже могут сделать вывод, что имел место умышленный саботаж газопроводов, отмечает газета.

Напомним, что трубопроводы взорвали в водах Швеции и Дании в сентябре 2022.

Ранее мы писали о том, что журналисты WP сообщили, что подрыв "Северных потоков" координировал украинский экс-разведчик Червинский.

Мы также сообщали, что ранее Швеция закрыла расследование по подрыву газопровода из-за "отсутствия юрисдикции".

"Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах", - сообщила шведская прокуратура.