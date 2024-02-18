Немецким чиновникам грозит тюрьма за раскрытие государственных тайн при одобрении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

В публикации говорится, что при строительстве "Северного потока - 2" за разрешения от Германии отвечало Горное ведомство города Штральзунд, который находится на севере ФРГ, в земле Мекленбург - Передняя Померания, недалеко от берега Балтийского моря.

По информации Bild, в декабре федеральная прокуратура ФРГ начала расследование предполагаемого раскрытия гостайн его сотрудниками.

Выяснилось, что в январе 2018 года ведомство опубликовало на сайте "Разрешение на планирование "Северного потока - 2". Этот документ содержит 637 страниц. Юристы нашли на странице под номером 556 данные о районах действия подводных лодок НАТО и количестве оружия на них, которые являются секретной информацией Минобороны ФРГ строго для служебного пользования.

Теперь чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы за разглашение военной тайны. В процессе работы они письменно обязались хранить государственные секреты.

В Минобороны Германии считают, что сотрудники горного ведомства нарушили "прямой абсолютный запрет", а утекшие данные позволяют сделать вывод о "возможностях военных операций". Как пишет обозреватель Bild Николаус Харбуш, эти данные наверняка хотел получить глава Кремля Владимир Путин "через свой госконцерн Nord Stream и его помощников в горном ведомстве". Данные о погружении подлодок могли быть полезны и при подготовке взрывов газопроводов в сентябре 2022 года, считает журналист.

"Столь наивное отношение немецких чиновников к агентам Путина представляет собой огромную опасность для Германии. Этот скандальный случай нужно до конца проработать, в том числе по линии уголовной ответственности и госбезопасности", - в свою очередь заявил в комментарии Bild депутат Бундестага Филипп Амтор (ХДС).

Напомним, на днях Швеция закрыла расследование по подрыву "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что предыдущее правительство Польши блокировало расследование подрыва "Северного потока".