Американский журналист Сеймур Херш утверждает, что США начали готовить подрыв ниток газопровода "Северный поток" "за недели" до начала войны в Украине.

В статье на платформе Substack Херш пишет, что цель первоначально могла состоять в сдерживании России, но реальная хронология событий – сентябрь 2022 года – демонстрирует, что диверсия была, вероятно, переориентирована против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

"Американцы, приписанные к тайной миссии в Балтийском море за недели до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, полагали, что целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод... все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", – пишет Херш.

По его данным, диверсия была подготовлена к концу мая, но отложена без объяснения причин президентом США Джо Байденом.

"Президентский приказ поступил в конце сентября. Три из четырех веток трубопровода были уничтожены после того, как взрывные устройства были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства", – написал журналист.

"Время, которое выбрал Байден, по-видимому, было нацелено на канцлера Шольца. Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность – в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией", – заявил Херш.

Прошлой зимой Херш опубликовал большое расследование, в котором утверждал, что газопровод взорвали американцы при помощи норвежцев.

США опровергли версию о своей причастности к подрыву потоков, а европейские СМИ писали о том, что следствие вышло на Украину как исполнителя и организатора подрыва.