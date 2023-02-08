Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку под "Северные потоки" летом 2022 года заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

Об этом он написал в своем блоге.

Речь идет об учениях Baltops 22, которые проводились с 5 по 17 июня 2022 года. Взрыве же произошли 26 сентября.

Херш заявляет, что решение о подрыве утверждал лично президент США Джо Байден после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.

Он утверждает, что в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был - как не оставить улик. Также журналист пишет, что к подготовке плана диверсии на "Северных потоках" причастен советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Планирование подрыва, утверждает журналист, началось в декабре 2021 года, за два месяца до того, как Россия вошла в Украину. По данным Херша, Джейк Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы – Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Государственного департамента и Министерства финансов – и попросил дать рекомендации о том, как реагировать на предстоящее вторжение Путина.

Журналист пишет, что это была первая из серии сверхсекретных встреч в защищенной комнате на верхнем этаже Old Executive Office Building, где также располагался Консультативный совет президента по внешней разведке (PFIAB). По словам его источника, непосредственно знакомого с процессом, участникам стало ясно, что Салливан намеревался, чтобы группа разработала план уничтожения двух трубопроводов "Северный поток", и что он выполнял пожелания президента.

По версии журналиста, водолазов для задания по подрыву потоков могли заранее набирать в центре ВМС США. Профессиональные ныряльщики могли тренироваться в Панама-Сити, где расположен второй по величине крытый бассейн в Америке.

Водолазы ВМС действовали под прикрытием учений НАТО, известных как BALTOPS 22. Они, как пишет журналист, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя 3 месяца уничтожила три из четырех трубопроводов Nord Stream.

ВМС предложили использовать подводную лодку для прямого нападения на трубопровод. Также ВВС обсуждали возможность сброса бомб с запаздывающими взрывателями, которые могли быть приведены в действие дистанционно.

ЦРУ утверждало, что, что бы ни было сделано, это должно быть тайно. Все участники процесса понимали, насколько велики ставки. "Это не детская забава", - сказал источник. Если бы атаку можно было отследить до Соединенных Штатов, "это был бы акт войны".

В течение следующих нескольких недель члены рабочей группы ЦРУ начали разрабатывать план тайной операции, в ходе которой с помощью глубоководных водолазов должен был произойти взрыв трубопровода.

Американский журналист описал и норвежский интерес в подрыве. "Уничтожение "Северного потока" позволило бы Норвегии продавать в Европу гораздо больше своего природного газа", — говорится в статье.

Воды Балтийского моря усиленно патрулировались российским флотом, и там не было нефтяных вышек, которые можно было бы использовать в качестве прикрытия для водолазной операции. "Это будет козлиная возня", - сказали агентству. На протяжении "всей этой интриги", сказал источник, "некоторые рабочие ребята в ЦРУ и Госдепартаменте говорили: "Не делайте этого. Это глупо и будет политическим кошмаром, если это всплывет".

7 февраля, менее чем за три недели до вторжения России в Украину, Байден встретился в Белом доме с Олафом Шольцем, который после некоторых колебаний теперь был твердо на стороне американцев. Позже на брифинге для прессы Байден заявил: "Если Россия вторгнется "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец".

"Специалисты по планированию знали, что им придется отправиться в Норвегию. "Они ненавидели русских, а в норвежском флоте было полно превосходных моряков и водолазов, которые имели опыт многих поколений в высокодоходной глубоководной разведке нефти и газа, - сказал источник. Им можно было доверить сохранение тайны миссии.

В марте несколько членов группы вылетели в Норвегию, чтобы встретиться с представителями норвежской секретной службы и военно-морского флота. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно в Балтийском море лучше всего заложить взрывчатку. Газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, каждый из которых состоит из двух комплектов, были разделены между собой на расстоянии чуть более мили, поскольку они ведут в порт Грайфсвальд на крайнем северо-востоке Германии.

Норвежские военно-морские силы быстро нашли нужное место на мелководье Балтийского моря в нескольких милях от датского острова Борнхольм. Трубопроводы проходили на расстоянии более мили друг от друга по морскому дну, глубина которого составляла всего 260 футов. Это было бы вполне в пределах досягаемости водолазов, которые, действуя с норвежского минного тральщика класса "Альта", должны были погрузиться со смесью кислорода, азота и гелия, вытекающей из их баллонов, и установить заряды С4 на четырех трубопроводах с бетонными защитными крышками. Это была бы утомительная, трудоемкая и опасная работа, но воды у острова Борнхольм имели еще одно преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу водолазов.



Водолазы из Панама-Сити установили взрывчатку С4 к концу BALTOPS22, с таймером на 48 часов. К первому взрыву все американцы и норвежцы должны были уже уехать.

26 сентября 2022 года С4, прикрепленные к трубопроводам, сработали от гидролокационного буя, сброшенного самолетом наблюдения P8 ВМС Норвегии. Сигнал распространился под водой, сначала до Северного потока 2, а затем до Северного потока 1.

Через несколько часов сработали мощные взрывные устройства C4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Через несколько минут на поверхности воды можно было увидеть скопления газа метана, оставшегося в остановленных трубопроводах, и мир узнал, что произошло нечто необратимое.

Сеймур Херш - один из известнейших американских журналистов-расследователей, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Также с его статьи начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме "Абу-Грейб".

Ранее в Пентагоне заявили, что "абсолютно не причастны" к взрывам на "Северном потоке".

Также сообщалось, что Вашингтон поддержит расследование в Европе взрывов на "Северных потоках".