После того, как на газопроводе "Северный поток" произошла масштабная утечка газа сразу на всех нитках, в Европе уже практически официально заявляют о диверсии.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся "саботажем" и "преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что утечка газа "является следствием взрывов, возможно вызванных диверсией".

Министр энергетики Дании Дан Йёргенсен говорит, что пробоины на трубах очень большие, случайно возникнуть они не могли (например, из-за корабельного якоря).

Напомним, что 26 сентября Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом, произошло ЧП, сопровождавшееся резким падением давления. Это случилось в водах Дании. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем оператор "Северного потока" сообщил о снижении давления на обеих нитках. Причины в обоих случаях неизвестны.

В Украине и Польше считают, что это диверсия России, чтобы нанести удар по Европе.

В России заявляют, что это может быть диверсия США.