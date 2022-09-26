На "Северном потоке-2" произошла авария. В Балтийском море зафиксировали утечку газа
Оператор "Северного потока-2" сообщает, что сегодня ночью на одной из ниток газопровода резко упало давление газа.
"ЧП на нитке А газопровода Северный поток-2. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки Северного потока-2 зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование", - цитирует сообщение оператора "Интерфакс".
Морское управление Дании сообщает об утечке газа у берегов острова Борнхольм в Балтийском море.
Сообщается, что на момент аварии обе нитки магистрали были заполнены газом и готовы к работе.
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