Президент РФ Владимир Путин 6 сентября заявил, что "Северный поток - 2" (магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море) может быть запущен, "если нужно будет".

Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток - 2", - ответил Путин на вопрос о том, зря ли строили трубопровод.

Напомним, ранее мэры немецких городов с острова Рюген предложили включить газопровод "Северный поток - 2". Однако Шольц заявил, что возможность запуска "СП-2" не рассматривается. Правительство Германии исключило возможность запуска "Северного потока-2" даже в случае тяжелой зимы.

Также сообщалось, что "Северный поток-1" остановили из-за европейских санкций.

Тем временем, в Украине уже 196-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

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