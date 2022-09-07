В среду, 7 сентября, в Украине идет уже 196-й день войны с Россией.

О том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах читайте подробнее в итогах дня за 6 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

7 сентября

08.17 Еще одни сигнал из России, что зерновая сделка может быть пересмотрена.

Полпреда РФ в ООР Небензю спросили, есть ли угроза продуктовой сделке, срок действия которой истекает в ноябре.

"Сделка, как правило, должна продлеваться. Я не участвую в переговорах по сделке и ее продлению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал. Это не мне решать, конечно. Но мы хотим, чтобы российская часть сделки исполнялась", - отметил Небензя.

08.05 В Славянске два прилета. Первый - в 4-ю школу на Черевковке.

Второй - на улицу Торская, дом 43.

"Рухнул подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно", - сообщил мэр Вадим Лях.

08.00 CNN публикует оценки британского контрактника, который воюет за Украину на юге. Он рассказывает, что у россиян большое преимущество в артиллерии и бронетехнике.

"Они просто постоянно обстреливают нас артиллерией, вот что делает это (наступление - Ред.) намного сложнее. Артиллерия и броня, которые у них есть, превосходят наши. Наши удары более точны, но более ограничены", - заявил Марк Эйрс.

По его словам, отвоевание Херсонской области быстрым не будет: "Это тяжелый, медленный бой, метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов, чтобы провести масштабный блицкриг с массой артиллерии и бронетехники".

По словам Эйреса, украинские передовые подразделения хорошо оснащены стрелковым оружием и боеприпасами, но им не хватает тяжелых вооружений.

07.50 Германия передала Украине контрбатарейный радар COBRA, обещанный еще летом. А также пять зенитных самоходных установок Gepard, пишет "Немецкая волна".

Радиолокационная станция COBRA (Counter Battery Radar) помогает определять до 40 огневых позиций противника за две минуты.

07.32 Замминистра обороны Анна Маляр в интервью Маше Ефросининой впервые озвучила, сколько женщин воюют в рядах ВСУ.

"Ни одной женщины на фронте принудительно нет сегодня. На переднем крае у нас около 5 тысяч женщин сейчас, а в целом в ВСУ больше 30 (тысяч)", - заявила Маляр.

По ее словам, все эти женщины воюют в украинской армии добровольно.

07.23 В половину первого ночи был ракетный удар по Харькову.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горели несколько авто и производственное здание.

07.17 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник за вчера нанес по Украине семь ракетных ударов и 25 авиаударов.

2. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

3. В Александровке Харьковской области (судя по всему - село в Золочевском районе) российская ЧВК понесла тяжелые потери.

При этом ничего не говорится о боевых действиях в Балаклее или по соседству с ней, где ВСУ вчера пошли в наступление.

06.40 Новый британский премьер Лиз Трасс и президент США Джо Байден провели телефонный разговор. Во время беседы они подтвердили готовность продолжать сотрудничество, в том числе по противодействию РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

06.10 За минувшие сутки украинские военные уничтожили:

83 человека личного состава армии РФ,

5 танков,

23 единицы вражеской техники,

3 склада боеприпасов.

Об этом сообщает Оперативное Командование "Юг".

06.00 В Пентагоне видят признаки того, что украинские военные продвигаются вперед после начала наступления на юге Украины.

Об этом сообщил генерал Пэт Райдер во время пресс-конференции. Его слова приводятся на сайте Минобороны США.