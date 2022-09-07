Наступление ВСУ на Балаклею в Харьковской области в Украине официально пока не комментируют. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером заявил, что россияне в Харьковской области отступают на восток. Но без какой-либо конкретики.

Также появилось фото с украинским солдатом около въезда в Балаклею.

Жители Балаклеи рассказали сегодня утром "Стране", что ночь была относительно тихой, а с утра опять начались обстрелы, но менее интенсивные, чем вчера. По их словам, бои идут рядом с городом, в центре Балаклеи боев нет и там по-прежнему находятся российские войска. По западным окраинам города у них точных данных нет.

Судя по различной информации, украинские силы пытаются окружить Балаклею, отрезав ее с севера и с юга (со стороны Байрака), а затем либо вынудить российские войска уйти из города по дороге на восток, либо перерезать и ее, взяв российские силы в Балаклее в окружение.

Еще одна цель ВСУ - взять важный транспортный узел Волохов Яр, откуда идут дороги с севера области на Изюм и Балаклею. Российские телеграм-каналы сообщают, что из Вербовки, где шли бои вчера, украинские войска двинулись на север к Волохову Яру, который находится на трассе, ведущей в Купянск. И продвинулись достаточно далеко на северо-восток. Сообщают о боях у Яковенково и около самого Волохова Яра. Также в сети публикуют видео украинских военных, которые предположительно вышли на дорогу из Волохов Яра на Изюм. Также, по некоторым данным, ВСУ уже прошли Волохов Яр и движутся в сторону Шевченково (в сторону Купянска).

Кроме того, как пишут российские военные телеграм-каналы, в окружении в районе Волохова Яра уже сутки ведут оборонительный бой два отряда российского СОБРа.

Россияне пишут, что дорога из Балаклеи на Волохов Яр уже простреливается ВСУ, а сама Балаклея находится в оперативном окружении.

Также они говорят, что к городу сейчас идут подкрепления армии РФ. Сражение продолжается.

Ранее специалисты Института изучения войны (США) в своей сводке пришли к выводу, что атака ВСУ под Балаклеей стала возможна после переброски российских сил из Харьковской области в Херсонскую (где идет контрнаступление ВСУ).

Также мы писали, что жителей Балаклеи призвали соблюдать информационную тишину на фоне наступления ВСУ.