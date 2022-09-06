Советник Офиса президента Алексей Арестович отказался говорить о наступлении ВСУ на Балаклею Харьковской области в эфире программы Марка Фейгина до заявлений президента и Генштаба ВСУ по этому поводу.

Однако, не называя город, он сказал, что у российской армии "приключилась беда".

"Сильная п@зда или маленькая?" - уточнил Фейгин.

"Конкретная п@зда", - ответил Арестович и добавил, что российские войска убежали далеко на восток за город, причем многие военные оказались в плену. По его словам, российское командование пытается спасти ситуацию, перебрасывая в этот район резервы, но их ждет много сюрпризов.

Ранее "Страна" подробно разбирала, что происходит в Балаклее. Местные жители днем сообщали о сильных обстрелах города.

Также мы сообщали, что другой советник Офиса президента Сергей Лещенко 6 сентября анонсировал, что Владимир Зеленский в своём вечернем обращении расскажет "отличные новости о контрнаступлении в Харьковской области". Обращение появилось, однако каких-либо новостей о Харьковской области, равно как и о ситуации на других участках фронта, в нем не было.