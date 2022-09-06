Харьковские и российские паблики пишут о наступлении ВСУ в районе Балаклеи. Официальной информации на этот счет пока нет.

При этом жители Балаклеи сообщили "Стране", что город находится под сильным обстрелом и они стараются не выходить на улицу и находиться по возможности в убежищах.

Поступает неофициальная информация, что ВСУ вошли в село Врубовка к северу от Балаклеи, и там идут самые ожесточённые бои.

К востоку от этого села находится знаменитый балаклейский арсенал, хотя неизвестно - осталось ли там что-либо из боеприпасов. Также это выход на трассу в Балаклею с северо-востока, по которой российские войска в городе получают подкрепление. Сейчас бои идут в самом селе. Там подорван мост через реку.

Также сообщают о боях на окраинах самой Балаклеи. Появилось фото подорванного моста, который ведёт с западной окраины города в центр.

Сообщается, что на момент начала атаки ВСУ в городе на позициях со стороны войск РФ находились мобилизованные из "ЛДНР". Сейчас туда россияне перебрасывают резервы. С обоих сторон активно работает артиллерия.

Тем временем появилась информация об обстреле Чугуева в подконтрольной Украине части Харьковской области. Российские телеграмм-каналы утверждают, что там был якобы поражён штаб украинских сил, который координирует наступление в Харьковской области. Подтверждений с украинской стороны этому нет.

Напомним, что в утренней сводке от Генштаба за сегодня сообщалось только, что РФ наносит авиаудары в Харьковской области.

Тем временем ВСУ заявили об уничтожении почти сотни военных, техники и четырех складов РФ на Херсонском направлении.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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