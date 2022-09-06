Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фронте на утро 6 сентября.

Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Отбиты попытки наступления российских войск в районах Соледара и Зайцево (Бахмутское направление), Шахты Бутовка и Спартака (Авдеевское направление).

2. За минувшие сутки, противник нанес 3 ракетных и более 35 авиационных ударов, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Одна ракета была сбита украинской ПВО.

3. ВСУ нанесли более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере этом пишет британская разведка.

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