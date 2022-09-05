ВСУ дают отпор врагу. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 сентября. Сообщается, что украинские войска оттеснили врага под Краматорском и отбили атаки под Бахмутом.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. На Бахмутском направлении ВСУ отразили попытки наступления в районах Белогоровки, Григорьевки, Покровского, Бахмутского, Лозового, Спартака, Соледара, Зайцево и Семигорья.
  2. На Краматорском направлении ВСУ "имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций".
  3. Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.
  4. ВСУ вывели из строя переправы в районе Херсона.
  5. На Южнобугском направлении россияне сосредоточились на обороне занятых ранее рубежей и позиций.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 сентября 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 сентября 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 5 сентября 2022 года

Ранее мы писали, что в Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении. 

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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