Украинские войска оттеснили врага под Краматорском и отбили атаки под Бахмутом. Сводка Генштаба 5 сентября
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 5 сентября. Сообщается, что украинские войска оттеснили врага под Краматорском и отбили атаки под Бахмутом.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Бахмутском направлении ВСУ отразили попытки наступления в районах Белогоровки, Григорьевки, Покровского, Бахмутского, Лозового, Спартака, Соледара, Зайцево и Семигорья.
- На Краматорском направлении ВСУ "имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций".
- Россияне нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области; Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.
- ВСУ вывели из строя переправы в районе Херсона.
- На Южнобугском направлении россияне сосредоточились на обороне занятых ранее рубежей и позиций.
Ранее мы писали, что в Минобороны РФ продолжают заявлять о "безуспешности" украинского наступления на Херсон.
Война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".