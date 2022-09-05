Несмотря на сдерживание украинских наступательных действий, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственная наступательная операция на Донбассе. Основные ее направления - у Авдеевки и в 60 км к северу вокруг Бахмута, сообщает британская разведка.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

На бахмутском направлении Россия добилась наибольшего успеха, ее силы по-прежнему продвигаются примерно на один километр в неделю в направлении Бахмута.

Политической целью операции на Донбассе почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса.

При этом сроки завершения этой операции Россия неоднократно сдвигала, что усложняет планы по проведению "референдумов" о присоединении оккупированных территорий.

По данным Генштаба, войска РФ наступают под Бахмутом и Авдеевкой, авиация ВСУ наносит удары на юге и Донбассе. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил продвижение украинской армии на Донбассе и на юге Украины.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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