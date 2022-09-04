Британская разведка пишет о хрупком моральном духе армии РФ в Украине и проблемах с выплатами военным
Британская разведка в своей утренней сводке пишет о проблемах с оплатой труда военных в российской и украинской армиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.
"Помимо боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с их оплатой", - пишет минобороны Британии.
"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату труда. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
При этом британская разведка пишет, что "в российских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополненного сложным набором премий и надбавок".
Ведомство также уточняет, что и в Украине "скорее всего были серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий".
Это, вероятно, связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров, говорится в сообщении.
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