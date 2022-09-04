Британская разведка в своей утренней сводке пишет о проблемах с оплатой труда военных в российской и украинской армиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии в Twitter.

"Помимо боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем дислоцированных российских солдат, вероятно, остаются проблемы с их оплатой", - пишет минобороны Британии.

"Российские вооруженные силы постоянно не обеспечивают базовые потребности военнослужащих, дислоцированных в Украине, включая соответствующую форму, оружие и пайки, а также оплату труда. Это почти наверняка способствовало сохранению хрупкого морального духа большей части сил", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

При этом британская разведка пишет, что "в российских вооруженных силах доход военнослужащих состоит из скромного основного оклада, дополненного сложным набором премий и надбавок".

Ведомство также уточняет, что и в Украине "скорее всего были серьезные проблемы с невыплатой значительных боевых премий".

Это, вероятно, связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом "специальной военной операции" и откровенной коррупцией среди командиров, говорится в сообщении.

Ранее по данным британской разведки, война в Украине показала, что учения РФ неэффективны в подготовке к масштабным операциям.

Также британская разведка спрогнозировала, какое оружие сыграет ключевую роль для контрнаступления ВСУ на Херсон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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