Правительство Великобритании может вернуться к использованию копировальной бумаги, если в результате энергетического кризиса в стране этой зимой придется прибегнуть к отключениям электричества.

Об этом сообщает Financial Times.

По сообщению издания, подобный план действий в чрезвычайных обстоятельствах отрабатывается в последние дни в британских министерствах.

Копировальная бумага, известная как копирка, была запатентована в Англии в 1806 году и широко использовалась по всему миру, пока ей на смену не пришли ксероксы, принтеры, а затем и электронная почта.

Ранее появились новые подробности того, как Британия, где вдвое подорожало электричество, будут экономить. Так, британцам запретят готовить еду до восьми часов вечера, а пабы будут работать только до девяти вечера. Также 60% британских заводов могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию.

Помимо этого, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед уходом со своего поста решил рассказать населению о выгоде новых чайников, которые экономно расходуют электричество. По словам премьера, новый чайник обойдется британцу в 12 фунтов (более 500 гривен), но ежегодная экономия от его использования составит 10 фунтов (426 гривен).