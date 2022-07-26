Министры энергетики ЕС достигли политического соглашения по сокращению спроса на потребление природного газа этой зимой на 15%, как и предлагала Еврокомиссия. Однако был сделан ряд исключений.

Об этом говорится в сообщении ЕС.

"Стремясь повысить безопасность энергоснабжения ЕС, страны-члены сегодня достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой", — говорится в сообщении.

Европейцы отмечают, что таким образом они хотят сэкономить газ в преддверии зимы и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, "которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

При этом в соглашении говорится, что сокращение спроса на газ станет обязательным, если будет объявлено "предупреждение Евросоюза", что безопасность поставок достигла кризисного уровня.

Механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, будет запускаться общим решением стран Евросоюза, а не Еврокомиссией. Он подразумевает возможность "некоторых исключений".

"Совет согласился с тем, что государства-члены, не подключенные к газовым сетям других государств-членов, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку они не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в интересах других государств-членов", - говорится в сообщении.

Также исключения предусмотрены для государств, которые "сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности"

Этому решению обрадовались в представительстве Чехии.

"Это не было невыполнимой миссией! Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии предстоящей зимы", - говорится в сообщении.

Ограничения будут касаться периода с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Напомним, что против этого плана выступало много стран. В частности, Польша, Венгрия, Испания, Португалия, Греция и Франция.

Глава МИД Венгрии Сийярто даже назвал "практически невыполнимым" план ЕК по снижению потребления газа на 15%.