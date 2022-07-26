Глава МИД Венгрии Сийярто назвал "практически невыполнимым" план ЕК по снижению потребления газа на 15%
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15% "практически невыполним".
Его слова приводит венгерское издание Hirado.hu.
Сийярто говорит, что "людей не нужно было обманывать коммуникационными кампаниями, а нужно было четко объяснить, как обстоят дела".
"Вместо этого Комиссия теперь пытается спасти то, что можно спасти политически, но это опять же просто коммуникационная кампания, которая приносит с собой много технических проблем", - считает министр.
"Что значит, потребление газа в Европе нужно сократить на 15%? Каждая страна должна сократить на столько? Всем ли нужно на 15% меньше? Для промышленных потребителей? Для домовладельцев? Или кто-нибудь скажет вам, что 15% означают, что мы можем использовать гораздо меньше электроэнергии, гораздо меньше отопления, гораздо меньше энергии для приготовления пищи? Чем это обернется?", - говорит Сийярто.
Он считает, что ЕК "снова участвует в действии исключительно коммуникативной важности, физическое проведение которого практически равносильно невозможному".
По его мнению, Комиссии следует скорее искать новые источники газа и заключать новые соглашения, но в этот момент вновь поднимается "вопрос о санкциях, эффективность которых рано или поздно придется обсуждать".
Сийярто считает, что санкции привели к "энергетической чрезвычайной ситуации" не в РФ, а в самом ЕС.
Напомним, сегодня министры энергетики стран ЕС должны утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа, который предполагает сокращение потребления каждой страной на 15% - в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Вчера власти Польши выступили против этого плана.
Испания, Португалия, Греция и Франция еще до Польши не поддержали инициативу ЕК.