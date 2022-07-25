Высокие цены на газ вынудили 16% немецких компаний сократить производство. По их заявлениям, почти четверть из предприятий уже сделали это, а еще четверть находятся в процессе.



Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на опрос 3500 компаний, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии.

Согласно данным опроса, худшая ситуация сложилась в энергоемких отраслях, где до 32% компаний сократили или полностью остановили свое производство.

По словам промышленников, это тревожные цифры, так как у многих компаний нет иного выбора, кроме как закрыть или перенести производство в другое место.

Тем не менее, экономисты также видят в этом "разумное развитие", когда речь идет об экономии энергии, особенно газа.

"Пока все платят одинаковую цену за газ, это означает, что производство, которого можно было бы избежать с наибольшей экономической выгодой, будет сокращаться", - объясняет свою позицию экономист из Бонна Кристиан Байер.

Ранее "Страна" сообщала, что цена газа в Европе по итогам торгов на бирже 25 июля выросла на 12%.

На фоне газового кризиса Еврокомиссия предложила новый европейский план по сокращению спроса на газ, в котором поставлена ​​цель для всех государств - членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.