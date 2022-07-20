Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа, который Еврокомиссия должна обнародовать уже сегодня.

По информации Bloomberg, Брюссель также хочет закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа, если ситуация ухудшится, а добровольных мер будет недостаточно.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был остановлен в этом месяце на ремонт.

Запланированное постановление предоставит Еврокомиссии право объявить общесоюзную тревогу, когда возникнет значительный риск серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса. Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики.

Отметим, по данным Reuters, Россия запустит "Северный поток" после планового ремонта точно в срок, но объемы поставок сократятся.

Ранее сообщалось, что в Германии требуют ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств.