Поставки газа по "Северному потоку-1" из России в Германию возобновятся в четверг, 21 июля, как и было запланировано – после завершения планового техобслуживания. Но объемы экспорта по газопроводу сократятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, пропускная способность "Северного потока-1" будет составлять менее 160 миллионов кубометров в сутки, ее сократят на 40%.

Такие объемы поставок были установлены еще в прошлом месяце, когда "Газпром" заявил о задержке возвращения турбины Siemens Energy, которую ремонтировали в Канаде. Один из источников издания заявил, что "Газпром" вернется к уровням поставок, которые были до 11 июля, когда газопровод остановился на плановое обслуживание.

Издание Bloomberg писало, что "Северный поток-1" не возобновит работу после официального окончания планового техобслуживания 21 июля по данным Еврокомиссии. Ожидалось, что в этом случае Еврокомиссия должна будет обнародовать план скоординированного сокращения спроса на газ уже 20 июля, чтобы смягчить последствия возможного отключения его поставок Кремлем.

Также в Германии заявили, что не перезимуют на газовых запасах, если РФ снова не запустит "Северный поток-1" 21 июля.

А тот же Bloomberg сообщал, что Европа не сможет запастись газом к зиме еще и из-за анормальной жары.

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