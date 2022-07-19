Во вторник, 19 июля, в Украине идет уже 146-й день войны с Россией.

По данным Генштаба, на юге Харьковской области ВСУ отбили попытки наступления РФ.

В северо-восточной части Донецкой области россияне продолжают атаковать в направлениях Бахмута и Северска, а также на Авдеевском направлении.

ВСУ отбили атаку в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Наступление РФ на Авдеевку также безуспешно.

Тем временем президент Владимир Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову.

А в Украине терпят крах бизнесы в сфере услуг.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

19 июля

09:49 Из-за анормальной жары Европа не сможет восстановить запасы газа в преддверии зимы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

"Наши обновлённые сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнётся с [газовым] штормом гораздо раньше, чем предполагалось, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесёт", - говорится в материале.

Напомним, что Европа сейчас пытается максимально заполнить газовые хранилища в преддверии зимы, поскольку опасается перекрытия поставок из России.

09:47 Пишут о сильном взрыве в Бахмуте Донецкой области. Местные жители наблюдают столб дыма.

09:46 Видео последствий ночного ракетного удара по Одесской области.

09:43 В "Дие" появятся документы на английском языке, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Переведут загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. (Права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде).

09:40 Сегодня ночью умерла известная телеведущая Руслана Писанка, сообщает ТСН. Ей было 56 лет.

На момент смерти Писанка находилась в Германии, куда уехала после начала войны. Там у нее диагностировали тяжелое заболевание.

Писанка стала широко известной после своих прогнозов погоды. После она вела и другие проекты на ТВ - в том числе реалити-шоу "Служебный романс" с Владимиром Зеленским.

09:30 Зеленский подал представление в Раду на увольнение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Ранее он подал (представление в Раду на увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

О подоплёке отстранения Венедиктова и Баканова мы писали здесь.

09:12 По Краматорску Донецкой области нанесены ракетные удары.

"Ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - заявил мэр города Александр Гончаренко.

09:10 Путин верит, что выиграет войну в Украине. Об этом пишет научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times.

К такому выводу российский президент пришел в мае. Он считает, что в долгосрочной перспективе он победит в этом конфликте. И, в отличие от первых месяцев боевых действий, теперь у Кремля есть "четкий план".

Он состоит из трёх взаимодополняющих целей:

1. Территориальные приобретения. Захват востока Украины и удержание завоеваний на юге. Путин считает это возможным в силу того, что Запад показал пределы своей военной поддержки Украины и в целом не перешёл "красных линий", озвученных Кремлём.

Поэтому в Москве рассчитывают на продвижение своих войск на Донбассе и удержание остальных захваченных территорий.

2. Принуждение Украины к капитуляции. Выражаться это, по мнению РФ, должно в принятии условий по "денацификации" и "демилитаризации". И в разрыве сотрудничества с Западом.

По мнению Становой, в Кремле рассчитывают, что за год-два Украина будет истощена экономически настолько, что элиты поменяются и смогут внедрить эти изменения без необходимости штурмовать Киев.

3. Третья цель - новые договоренности с Западом на базе иного международного порядка.

Путин не антизападник, полагает автор. Но для него существует "плохой" Запад нынешних политических элит и "хороший" Запад рядовых граждан и бизнеса, который хочет сотрудничать с Россией.

Кремль рассчитывает на то, что кризис вокруг Украины и связанный с ним экономический шторм "выметет" из власти нынешнюю политическую элиту, место которой займут национально-ориентированные лидеры вроде Орбана, Ле Пен или Трампа. С которыми будет проще договориться.

Автор колонки считает "план Путина" нереализуемым, особенно в третьей части. И считает, что ситуация станет наиболее опасной, когда сам президент России начнет понимать, что "по-хорошему" договориться с Западом не выйдет.

08:50 Ближайшая заявленная политическая цель РФ на войне в Украине - захватить всю Донецкую область.

Однако сейчас российское командование сталкивается с нехваткой личного состава и дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении, сообщает разведка Британии.

РФ все еще может продолжать территориальные завоевания, однако оперативный темп и скорость продвижения ее войск, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения, считают в Минобороны Британии.

Всего РФ продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования насчитывали до 150 тысяч человек личного состава.

В последние недели РФ часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в любом одном секторе за раз.

08:24 Американский Институт изучения войны считает, что на нынешнем этапе РФ не будет сосредотачиваться на захвате Славянска, а вместо этого отдаст приоритет попыткам взять под контроль Северск и Бахмут.

Об этом свидетельствует вчерашняя встреча Сергея Шойгу с руководством Восточной группировки войск в Украине, сообщает Институт в новом отчете.

За последние сутки российские войска провели серию наземных атак восточнее Северска и южнее Бахмута.

Кроме того, российские силы активизировали усилия по наступлению на Авдеевку и провели ограниченные наземные атаки вдоль линии фронта Донецк-Авдеевка.

Также Институт изучения войны пишет, что вероятная попытка президента РФ Владимира Путина использовать на войне в Украине этнические меньшинства, чтобы избежать всеобщей мобилизации, может вызвать их сопротивление.

08:05 В седьмой пакет санкций ЕС против России войдут известные российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков.

Оба поддержали вторжение России в Украину, а Машков недавно посещал "ДНР" и "ЛНР".

08:04 Новый обстрел Никополя, по которому противник начал бить в последнее время ежедневно (город находится на правом берегу Днепра, левый занят российскими войсками).

По данным губернатора Днепропетровской области Резниченко, по Никополю выпустили порядка 40 ракет РСЗО, есть разрушения и пожары на двух промышленных предприятиях.

О пострадавших не сообщается.

08:03 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. Произошел наземный бой на севере Харьковской области в районе села Уды. Россияне понесли потери и отошли.

2. Противник атаковал Гусаровку под Славянском (к востоку от Барвенково), но также неудачно, пишет Генштаб.

3. К востоку от Северска продолжаются бои за Григоровку и в районе села Спорное.

4. Штурмы к югу и востоку от Бахмута тоже отбиты. Там боевые действия идут вокруг Углегорской ТЭС, сел Вершина, Семигорье и Покровское.

08:02 В Британии не утихает история с украинской беженкой Софией Каркадым, которая увела из семьи принявшего ее Тони Гарнетта.

Как оказалось, после шумихи в СМИ о том, как Тони бросил жену Лорну ради украинки Софии, мужчина потерял работу, пишет газета Daily Star.

Он руководил охранной фирмой, у которой были правительственные контракты. Но государство их разорвало после того, как журналисты и папарацци открыли охоту на Тони. Они начали появляться у него на работе, беспокоя чиновников Национальной службы здравоохранения, с которой британец сотрудничал.

После этого Тони лишился доходов и жил на то, что ему платили газеты за откровения о жизни с украинкой Софией.

"Я жил на то, что мне платили из газет. У меня кончились кредитные карты, мне помогали члены семьи", - рассказал он. По его словам, сейчас он даже не может поставить мебель в арендованной квартире.

Тем не менее, Тони хочет заняться "музыкой или комедией" и даже выпустил рэп, основанный на его отношениях с Софией, под названием Ukraine to UK Rain.

08:01 Владимир Зеленский выступит на 77-й Генассамблее ООН 21 сентября, судя по расписанию, которое опубликовано организацией.

На следующий день выступит президент США Джо Байден. А вот Россию 24 сентября представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

08:00 После ночного прилета в Одесской области погибших нет, ранены 4 человека, сообщает заместитель начальника Одесского РВА Алексей Мацулевич.

По данным ОК «Юг» Россия выпустила по Одесской области 7 ракет «Калибр».

Одна была сбита силами ППО, 6 попали по селу. Пострадало 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Фото последствий ракетного удара по Одесской области: