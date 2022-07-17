Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Олег Кулинич был очень близок к уволенному Владимиром Зеленским главе СБУ Ивану Баканову и на момент задержания был его помощником.

Также у Баканова были очень напряженные отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

По данным "Страны", Баканов ничего не знал о подготовке операции по задержании Кулинича, но при его задержании присутствовал первый заместитель главы СБУ Василий Малюк, который имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

В своем вечернем обращении к украинцам Зеленский дал понять, что непосредственным поводом для отстранения Баканова стало задержание экс-главы СБУ Крыма Кулинича, который был близким к Баканову человеком.

"Мне доложили об операции ГБР по пособникам врага. ГБР и СБУ задержали бывшего главу управления СБУ по Крыму. Собрано достаточно доказательств его предательства", - сказал Зеленский.

Напомним, что Ивана Баканова Владимир Зеленский отстранил от руководства СБУ с очень жёсткой формулировкой - по статье 47: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Ранее мы рассказывали подробности задержания экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову.