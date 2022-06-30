Глава СБУ Иван Баканов с момента начала вторжения РФ 24 февраля не совершал никаких заграничных поездок и находился на работе.

"Глава СБУ Иван Баканов с первого дня полномасштабного вторжения России находился в Украине - находился на рабочем месте, выполняя свои должностные обязанности и руководя работой украинской спецслужбы", - сообщили в СБУ "Украинским новостям".

Также там заявили, что никаких заграничных поездок в период с 24 февраля по 27 июня Баканов не осуществлял.





Слухи, что Баканов уехал из Украины, ходили ещё с конца февраля. Чтобы их опровергнуть, генпрокурор Ирина Венедиктова опубликовала фото с главой СБУ на Софиевской площади в Киеве.

Также "Страна" подробно анализировала, отправят ли в отставку главу СБУ Баканова. Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию Politico о возможной отставке главы СБУ, дав понять, что пока его менять не намерен, но проверки деятельности различных силовых структур проводятся.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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