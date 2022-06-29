Война в Украине будет продолжаться еще долго, поскольку президент РФ Владимир Путин хочет захватить большую часть страны.

Такое мнение руководства США озвучила директор Национальной разведки Эврил Хейнс, сообщает Reuters.

При этом, по ее словам, российские войска вряд ли смогут проводить несколько одновременных операций, но, вероятно, добьются дополнительных успехов. Однако в ближайшие недели или месяцы никакого прорыва не произойдет, заверила Хейнс.

Хейнс также считает, что Украина, возможно, сможет стабилизировать линию фронта и добиться небольших успехов на юге, однако в целом картина для Киева остается "довольно мрачной".

Ранее затяжную войну в Украине не годы прогнозировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 28 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".