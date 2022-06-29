США меняют свою военную позицию в Европе из-за угроз, исходящих от России после вторжения в Украину, заявил американский президент Джо Байден во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО в Мадриде.

Об этом сообщает The Associated Press.

По его словам, США создадут постоянную штаб-квартиру в Польше, отправят две дополнительные эскадрильи F-35 в Британию и усилят противовоздушную оборону в Германии и Италии, разместят ротационную бригаду в размере до 3 тысяч бойцов и 2 тысячи другого персонала в Румынии.

США также наращивают свои военные активы в Балтийском регионе.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты укрепят военную позицию в Европе и отреагируют на меняющуюся обстановку в области безопасности, а также укрепят нашу коллективную безопасность", - сказал Байден.

Накануне Байден прибыл в Испанию на саммит НАТО и выступил в аэропорту. "Страна" публиковала видео его кортежа.

Как писала "Страна", в Мадриде Байден запутался и заявил, что НАТО угрожает своему положению, но разбирается с угрозами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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