США объявят о долгосрочном размещении в Европе новых контингентов сухопутных сил, флота и ВВС
США завтра объявят о размещении в Европе новых контингентов сухопутных сил, флота и военно-воздушных сил.
Как пишет ВВС, об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов на борту самолета президента Джо Байдена, направляющегося на саммит НАТО в Мадриде.
"Завтра будут конкретные объявления по сухопутным, военно-морским и военно-воздушным силам, размещаемым на долгосрочной основе", – сказал Салливан.
Основная часть сил будет размещена на Балканах, в странах Балтии и на восточных границах России, добавил Салливан в ходе брифинга.
По словам советника, альянс возьмет на себя исторический набор обязательств по вопросу размещения сил. Контингенты останутся на местах и после завершения украинского кризиса.
При этом он отметил, что США наращивают силы в Европе не столько из-за действий России, сколько из-за "долгосрочных перемен в стратегических реалиях".
В частности, будет объявлено о базировании двух дополнительных эсминцев ВМС США на базе в южной Испании.
"Страна" сообщала, что Байден прибыл в Испанию на саммит НАТО.
В Мадриде он успел произнести очень путанную речь о НАТО.