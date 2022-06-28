США завтра объявят о размещении в Европе новых контингентов сухопутных сил, флота и военно-воздушных сил.

Как пишет ВВС, об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов на борту самолета президента Джо Байдена, направляющегося на саммит НАТО в Мадриде.

"Завтра будут конкретные объявления по сухопутным, военно-морским и военно-воздушным силам, размещаемым на долгосрочной основе", – сказал Салливан.

Основная часть сил будет размещена на Балканах, в странах Балтии и на восточных границах России, добавил Салливан в ходе брифинга.

По словам советника, альянс возьмет на себя исторический набор обязательств по вопросу размещения сил. Контингенты останутся на местах и после завершения украинского кризиса.

При этом он отметил, что США наращивают силы в Европе не столько из-за действий России, сколько из-за "долгосрочных перемен в стратегических реалиях".

В частности, будет объявлено о базировании двух дополнительных эсминцев ВМС США на базе в южной Испании.

"Страна" сообщала, что Байден прибыл в Испанию на саммит НАТО.

В Мадриде он успел произнести очень путанную речь о НАТО.