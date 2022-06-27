Посол США в Украине пообещала привлечь Кремль к ответственности после удара по ТЦ в Кременчуге
Посол США в Украине Бриджет Бринк отреагировала на обстрел торгового центра в Кременчуге 27 июня.
Комментарий по поводу события она опубликовала в своем Твиттере.
По словам дипломата, "мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине".
Также в сети появилось видео кременчугского ТРЦ "Амстор" после ликвидации пожара.
"Страна" следит за событиями вокруг ракетного удара по торговому центру в Кременчуге.
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