На месте попадания российской ракеты в переполненный людьми торговый центр "Амстор" в Кременчуге уже работают 115 человек и 20 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Также к месту пожара следует пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по ЧС Украины.

Фото: ДСНС України

По данным спасателей, в настоящее время площадь пожара в здании составляет 10300 квадратов.

Скриншот: ДСНС України

Напомним, что российская ракета попала по людному торговому центру днем в 15:50. По данным Владимира Зеленского, в момент удара в ТЦ было более тысячи человек, уже на данный момент известно, что погибли 2 человека и травмированы 20 человек, из них 9 в тяжелом состоянии. Однако тушение продолжается, информация относительно жертв уточняется.

"Страна" публиковала видео с обстрелянным торговым центом. На них можно оценить, что пожар занял большую территорию, ведь дым от горения здания поднимается высоко в небо.

Также мы внимательно следим за событиями вокруг ракетного удара по ТЦ в Кременчуге в нашем обновляемом материале.