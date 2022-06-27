27 июня в результате ночного обстрела Харькова ракета попала по территории одной из школ в Шевченковском районе города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Еще один удар привел к повреждению административного здания в областном центре. Обошлось без пострадавших.

За прошлые сутки в области в результате обстрелов погибли два человека: 21-летняя и 57-летняя жительницы Чугуевского района. Еще два человека в этом районе получили ранения. В результате обстрелов повреждены хозяйственные сооружения и уличный газогон.

Также ранения получили трое жителей Харьковского района области. Подробностей о разрушениях в нем Синегубов не приводит.

Напомним, враг обстреливает Харьков и область каждый день. Вчера российские оккупанты обстреляли жилые района города.

Также сообщалось, что 25 июня россияне обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

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