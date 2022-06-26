Сегодня ночью российские оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова, в частности, Немышлянский и Холодногорский районы. Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи.

Об этом сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Около 23:00 российская ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова, двое харьковчан со взрывными травмами госпитализировали в медицинские учреждения.

После 00:00 в Немышлянском районе оккупанты обстреляли лечебное учреждение. Повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет.

По области россияне обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы. Повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Всего за сутки по области в результате российской агрессии семь человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: в Харькове - три человека, в Изюмском районе - четыре человека. В Богодуховском районе погибла 79-летняя женщина.

По словам Синегубова, на данный момент самым горячим в области остается Изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции.

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