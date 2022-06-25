Власти Харькова предупреждают жителей северных районов города об угрозе обстрелов до конца дня.

Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты.

"Жителей Северной Салтовки, 602-го микрорайона, Пятихаток и поселка Жуковского призывают не находиться на улице и держаться ближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор области Олег Синегубов заявил, что необходимости и предпосылок для эвакуации из Харькова нет.

А советник главы ОПУ Алексей Арестович говорил, что главная задача россиян в Харьковской области это не сам Харьков.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.