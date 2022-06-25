Жителей Харькова предупреждают об угрозе обстрелов до конца дня
Власти Харькова предупреждают жителей северных районов города об угрозе обстрелов до конца дня.
Об этом говорится в сообщении департамента гражданской защиты.
"Жителей Северной Салтовки, 602-го микрорайона, Пятихаток и поселка Жуковского призывают не находиться на улице и держаться ближе к укрытиям. В течение всего дня в этих районах будет сохраняться угроза российских артобстрелов", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор области Олег Синегубов заявил, что необходимости и предпосылок для эвакуации из Харькова нет.
А советник главы ОПУ Алексей Арестович говорил, что главная задача россиян в Харьковской области это не сам Харьков.
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