В субботу, 25 июня, в Украине идет уже 122-й день войны с Россией.

Сильным обстрелам подвергаются населенные пункты в Донецкой и Луганской области, обстреливают Николаев.

Появилась информация, что ВСУ будут отходить из Северодонецка в Луганской области. Армия РФ подходит к южным окраинам соседнего Лисичанска.

Суд по всему противник готовится к штурмовым действиям на севере Харьковской области и собирается двигаться к Славянску.

Подробнее о ситуации и прогнозах в итогах за 24 июня.

Ниже хроника новостей за 25 июня. Материал обновляется.

25 июня

11:05 Николаевская область находится под постоянными обстрелами, говорится в оперативной сводке от пресс-службы областной военной администрации.

Вчера были обстреляны окрестности Николаева. Ракетные удары нанесены по территориям частных предприятий, среди которых стоянка сельскохозяйственной техники и неработающая база горюче-смазочных материалов. Информации о пострадавших нет.

Сегодняшним утром город снова подвергся обстрелам. Информация уточняется.

Утром 25 июня, в 06.30 с. Первомайское Первомайской общины подверглось обстрелам. В результате - значительные разрушения построек и электрического трансформатора. Подробная информация о последствиях уточняется.

Около 06:50, 25 июня зафиксированы прилеты в с. Константиновка Константиновской общины. Один человек ранен.

Также после 07:00, 25 июня, под обстрелами оказалось село Лиманы Галицыновской общины. Последствия уточняются.

11:00 В свежей сводке британской военной разведки речь идет о переконфигурации руководства российскими войсками в Украине.

Обращается внимание на то, что с начала июня были произведено как минимум две ключевые перестановки. Убраны с командных ролей на украинском направлении глава ВДВ Андрей Сердюков и командующий Южной группировкой Александр Дворников, который, по некоторой информации, поначалу осуществлял также общее военное руководство всей операцией.

По имеющимся данным, руководство Южной группировкой перешло к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Именно эти силы задействованы на главном направлении российского вторжения на данный момент - в Донбассе. Отметим, что о назначении Суровикин вчера официально заявили в Минобороны России.

В сводке также отмечается, что украинские войска перестраивают свою оборону в секторе Северодонецка-Лисичанска, в то время как противник продолжает постепенно наступать на южную окраину агломерации.

10:35 "Анархия - более вероятное будущее для Запада, чем диктатура", - предупреждает известный специалист по бизнес-менеджменту Мирза Шеназ в своей колонке для Financial Times.

По его мнению, современная либеральная демократия не способна сформировать какой-то тип сильной власти - хотя бы типа "Нового курса" Рузвельта или "Новой экономики" Рейгана. В США на это не способны ни республиканцы, ни демократы. Поэтому страхи перед угрозой тирании необоснованы. Картина будущего более ориентирована на фрагментацию и хаос.

"Недостаток управления усугубляется большим числом людей, которые не признают, скажем, законность президента Джо Байдена или не доверяют рекомендациям общественного здравоохранения. Чтобы понять, насколько неадекватны некоторые избиратели, подумайте о том, что треть или больше американцев готовы к выходу своего штата из Союза. Даже если это кабинетный блеф, штаты с таким влиянием, как Флорида и Техас, все больше и больше склоняются к федерализации", - пишет аналитик.

В историческом прошлом США было 4 убийства президента и гражданская война, но ни одного диктатора, напоминает Шеназ.

10:30 России потребуется порядка месяца, если она решит вернуть свои войска в Беларусь и начать новое наступление на север Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Это все расчетно. Оно просчитано. Как я уже говорил, когда россиян выводили из Беларуси, им понадобилось три недели. Итак, чтобы вернуть их туда и создать на белорусской территории мощную ударную группировку, нужно до месяца времени – 3-4 недели", – заявил Скибицкий.

При этом сейчас все усилия РФ сконцентрированы на Донбассе, от исхода битвы за который и будет зависеть вероятность повторного наступления с территории Беларуси.

10:25 Утром над Хмельницкой областью украинские ПВО сбили две российские ракеты. Об этом сообщает, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

10:15 В Министерстве обороны Украины раскритиковали тех, кто сообщил об отводе войск из Северодонецка до того, как информацию официально подтвердили военные (а они ее до сих пор не подтвердили).

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что из-за этого были сорваны военные операции.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции - как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", - написала Маляр.

Напомним, что первым о команде отвести войска из Северодонецка заявил губернатор области Гайдай.

После него информацию озвучил главред "Цензора" Бутусов.

Генштаб пока так официально не подтвердил отведения войск. Хотя это сделал уже даже Пентагон.

10:00 В НАТО считают, что война в Украине закончится мирными переговорами, но сначала Запад хочет обеспечить для Киева максимально сильную переговорную позицию.

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

"Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", - заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что между НАТО и Россией "нет тотальной войны"

Столтенберг заявил, что "мира всегда можно достичь, если сдаться", но украинцы "готовы заплатить очень высокую цену, пожертвовать собой" ради своей свободы и права "не подчиняться власти России".

"Не нам указывать им, как далеко должны зайти их жертвы", - добавил генсек Альянса.

09:50 Спикер Госдумы Володин прокомментировал кампанию по дерусификации в Одесской и Николаевской областях. И предложил "не спешить выбрасывать учебники по русскому языку".

"Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", - заявил Володин.

Отметим, что одной из целей "спецоперации" в России называли захват территорий Одесской и Николаевской областей. Об этом российские военные говорили еще в конце апреля.

В то же время, власти Николаевской области считают, что для эвакуации из региона причин нет.

То есть фронт там считается стабильным. И пока признаков того, что к 1 сентября "понадобятся российские учебники", не наблюдается.

09:35 В Пентагоне поддержали отвод украинских войск из Северодонецка.

"С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для обороны. И я думаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень постепенный выигрыш", - заявил на брифинге представитель Пентагона.

По его мнению, россияне на востоке Украины "дюйм за дюймом осваивают территорию".

09:10 Французский генштаб опроверг захват Россией САУ "Цезарь", которые Франция поставляет Украине.

Информация об этом прошла позавчера. Российский "Уралвагонзавод" заявил о захвате российскими военными гаубиц Caesar.

Об этом рассказал и французский политик Режиса Кастельно - по его словам, две САУ в хорошем состоянии присвоили российские военные.

Но власти Франции назвали это "маловероятным".

"Нет никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, которая нам кажется очень маловероятной и даже неправдоподобной", - заявили военные в Париже.

09:05 "Немецкая волна" разобралась, как в России набирают личный состав для войны в Украине.

1. Во-первых приходят повестки тем, кто уже служил в армии или воевал, то есть резервистам.

Но, как рассказали DW собеседники-россияне, в большинстве случаев это проверка учетных данных - то есть, государство хочет понимать, какой у него реальный резерв.

Нередко в военкомате предлагают подписать контракт, но отказ за собой последствий не влечет.

Также ознакомиться с условиями контракта стали предлагать по телефону - обзванивают тех, кто уже стоит на учете.

"Скрытой мобилизации в смысле насильственного призыва в Вооруженные силы с целью участия в военных действиях в Украине - ее нет", - пишет издание.

2. Отсутствие принудительного призыва журналисты объясняют условиями самого контракта - зарплатой от 200 тысяч рублей, что примерно в десять раз выше обычной зарплаты в российской провинции.

"Часто принуждать отправиться на войну и вовсе не нужно. У мобильных пунктов отбора на военную службу в виде обычных палаток в разных городах нередко можно увидеть очереди из интересующихся", - пишет "Немецкая волна".

09:00 Сегодня утром обстреляли и Львовскую область, сообщил губернатор Максим Козицкий.

08:45 Сообщается об утренних взрывах на военных складах в Сватово Луганской области, на оккупированной территории.

08:40 Ночью был ракетный удар по Черниговской области в районе села Десна, где находится центр подготовки украинских военных.Удар был массированным, есть разрушения инфраструктуры. Жертв нет. Стреляли ракетами как с авиации, так и с наземных носителей, рассказал в эфире телемарафона губернатор Вячеслав Чаус.

Утром о взрывах сообщала и Житомирская областная администрация. Белорусские оппозиционные СМИ предполагают, что обстрел велся с российских самолетов, которые вошли в воздушное пространство Беларуси.

08:30 Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. Была попытка штурма села Уды у российской границы Харьковской области. Штурм отбит.

2. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается.

3. Лисичанск пытаются блокировать с юга, наносят авиаудары. Город Северодонецк, откуда вчера начали отводить украинские войска, в сводку не попал.

4. Идет штурм в направлении Покровского (находится в 5 километрах к востоку от Бахмута). Штурм со стороны Владимировки отбит. Южнее атака на Покровское со стороны Пилипчатино еще продолжается.

5. Также к Бахмуту прорываются с юга. По линии Роты-Вершина враг продвинулся на один километр.

6. К северу от Авдеевки шел бой на константиновской трассе в районе Каменки и Василевки, противник с потерями отступил, говорит Генштаб.

7. На границе Херсонской и Днепропетровской областей противник вел контрнаступление в районе сел Потемкино и Высокополье, но отошел назад.