Мэр Берлина Франциска Гиффай утверждает, что на нее вышел "дипфейковый" Виталий Кличко, с которым она имела беседу.

Об этом сообщает Тagesschau.

Гиффай отменила видеосвязь после того, как возникли сомнения в том, что она действительно говорит с мэром Киева Виталием Кличко.

"Первые четверть часа были совершенно ничем не примечательны. Предполагаемый господин Кличко спросил, как у нас дела с многочисленными украинскими беженцами, как мы с ними справляемся, какие цифры, совершенно нормальный разговор, как мы и ожидали", – рассказала пресс-секретарь Сената Лиза Фрерихс.

Но затем возникли некоторые вопросы, которые вызвали у Гиффай подозрения.

"Речь шла о том, что он сослался на якобы разговор с послом Мельником и спросил, как мы видим, что так много украинцев хотят украсть социальные пособия в Берлине", — сказала Фрерихс.

"И была просьба, которую мы через наши власти поддержали, чтобы молодые люди, в частности, вернулись в Украину, чтобы сражаться там", – добавила она.

В мэрии Берлина предполагают, что имели место цифровые манипуляции.

"По всей видимости, мы имеем дело с дипфейками", — сказала Фрерихс.

Дипфейк - реалистичная подмена фото-, аудио- и видеоматериалов, созданная с помощью нейросетей.

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