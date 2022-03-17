Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что стал жертвой неизвестного пранкера, который во время телефонного разговора выдавал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом руководитель британского военного ведомства написал в Twitter.

"Сегодня самозванцем, выдававшим себя за украинского премьер-министра, была предпринята попытка поговорить со мной. Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов. Заподозрив неладное, я прекратил разговор", - сказал Уоллес.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия при боевых действиях против Украины уже потеряла более 450 военнослужащих и большое количество бронетехники.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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